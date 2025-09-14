قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري .. الأولى أرخص سعرا

صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة الصينية، والتي تتنوع وفقًا للتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية، منها الفئة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV والكروس اوفر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

دعمت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

 إم جي ZS

 إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 990,000 جنيه و 1,040,000 جنيه.

جي أي سي EMKOO

جي أي سي EMKOO

زودت جي أي سي EMKOO بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 177 حصانا، و270 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,345,000 جنيه و 1,570,000 جنيه لموديلات 2025.

 كاي ي اكس 7

 كاي ي اكس 7

تأتي السيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، بينما يبلغ سعر السيارة 1,395,000 جنيه.

جيتور داشينج 

جيتور داشينج 

تقدم جيتور داشينج 2026 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع متوسط أسعار يقدر بـ 1,155,000 جنيه و 1,415,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات الرياضية أخبار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري

شيري عادل
كنزي مدبولي
نائب رئيس جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
