مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية

تويوتا لاند كروزر 2025
تويوتا لاند كروزر 2025
صبري طلبه

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها طرازات تويوتا اليابانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، ابرزها العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام، وعلى رأسها الأيقونة لاند كروزر.

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2025

تعتمد تويوتا لاند كروزر 2025 على محرك سداسي الأسطوانات V6، توين تيربو بنزين أو ديزل، سعة تتراوح بين 3500 و3300 سي سي، بقوة تتراوح بين 409 و302 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 650 و700 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الرباعي للعجلات.

تويوتا لاند كروزر 2025

تأتي السيارة تويوتا لاند كروزر 2025 بعدد من التجهيزات منها، كاميرات محيطية 360 درجة، نظام تنبيه قبل الاصطدام مع فرامل أوتوماتيكية، نظام مراقبة النقاط العمياء، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، نظام رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة تكيفي.      

تويوتا لاند كروزر 2025

زودت تويوتا لاند كروزر 2025 بمقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو بين 7 و12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 6 و12 سماعة، مقاعد كهربائية التحكم تحتوي على خاصية التدفئة، فتحة سقف.

تويوتا لاند كروزر 2025

أبعاد السيارة تويوتا لاند كروزر 2025

ترتكز تويوتا لاند كروزر 2025 على قاعدة عجلات طولها 2.850 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.115 مم، و1.980 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.945 مم، مع جنوط قياسها 18 بوصة.

أسعار السيارة تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية

تقدم تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 252,770 ريال وصولًا إلى 420,325 ريال سعودي.

