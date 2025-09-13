لمحبي السيارات العائلية.. سيارة 7 راكب أوتوماتيك بهذا السعر

يضم سوق السيارات المستعملة الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالإضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تلقى اهتمام كبير من قبل الباحثين عن فرصة شراء سيارة بمساحة تتسم بالرحابة.

وتعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا واحدة من أبرز السيارات العائلية التي طرحت في مصر، والتي ظهرت في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بالكامل مع مفهوم كسر الزيرو، ضمن موديلات 2024، وبسعر يبلغ 990 ألف جنيه.

سوزوكي ارتيجا 2024

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الأهمية القصوى للكشف الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية للسيارة.

مواصفات سوزوكي ارتيجا 2024

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي ارتيجا 2024

تتسارع السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 قياسيًا من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية، وتضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ريموت تحكم، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية.

سوزوكي ارتيجا 2024

زودت سوزوكي ارتيجا 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، نظام إيموبليزر ضد السرقة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء ثنائي المناطق، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 7 بوصة، 4 مكبرات صوتية، مقود حركة متعدد الوظائف، بلوتوث، مدخل AUX و USB.