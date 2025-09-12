قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر 2025 في السوق السعودي.. صور

تويوتا هايلاندر 2025
تويوتا هايلاندر 2025
صبري طلبه

تعزز تويوتا اليابانية العريقة من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد متنوع من إصداراتها ومنها، السيارة الشهيرة من الفئة الرياضية هايلاندر موديل 2025، والتي تقدم عبر 5 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 151,455 ريال سعودي.

تويوتا هايلاندر 2025

مواصفات السيارة تويوتا هايلاندر 2025

تستمد تويوتا هايلاندر 2025 قوتها من محرك بنزين هايبرد، بقوة 240 حصانًا، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات حسب الفئة، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة تتراوح بين 19.3 و20.7 كم/لتر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تويوتا هايلاندر 2025

ابرز تجهيزات تويوتا هايلاندر 2025

تضم السيارة تويوتا هايلاندر 2025 تجهيزات متنوعة منها، كاميرات محيطية، تحذير الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة المنطقة العمياء، نظام الثبات الإلكتروني، فرامل بنظام ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت سرعة تكيفي، وسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 7.

تويوتا هايلاندر 2025

كما تضم السيارة نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 6 و11 مكبر، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، شاشة عدادات بقياس 7 أو 12.3 بوصة، شاشة اخرى بقياس يتراوح بين 8 و12.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحة سقف عادية أو بانوراما، جنوط رياضية بين 18 و20 بوصة.

تويوتا هايلاندر 2025

أسعار تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا هايلاندر 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 151,455 ريال للفئة الأولى LE، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 157,780 ريال و168,360 ريال سعودي.

تويوتا هايلاندر 2025

أما عن الفئة الرابعة GLE Black Edition والفئة الخامسة Limited من تويوتا هايلاندر موديل 2025، فتتراوح أسعارهم بين 172,845 ريال و 207,460 ريال سعودي.

تويوتا هايلاندر تويوتا هايلاندر مواصفات تويوتا هايلاندر سعر تويوتا هايلاندر أسعار تويوتا هايلاندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

البلوجر ادهم سنجر

فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

قطاع غزة

من المجـ.زرة إلى السردية العبرية.. كيف حول الإسرائيليون جرائمهم في غزة إلى فن الإنكار؟

الغارة الإسرائيلية على قطر

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة : الغارة الإسرائيلية على قطر تصعيد خطير

قبلة كولدبلاي

فضيحة "قبلة كولدبلاي".. زوج كريستين كابوت يكسر صمته بعد كشف العلاقة الغرامية

بالصور

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

يحارب أمراضا خطيرة.. 10 فوائد لـ البرقوق

. 10 فوائد لـ البرقوق
. 10 فوائد لـ البرقوق
. 10 فوائد لـ البرقوق

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد