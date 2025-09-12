أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر 2025 في السوق السعودي.. صور

تعزز تويوتا اليابانية العريقة من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد متنوع من إصداراتها ومنها، السيارة الشهيرة من الفئة الرياضية هايلاندر موديل 2025، والتي تقدم عبر 5 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 151,455 ريال سعودي.

تويوتا هايلاندر 2025

مواصفات السيارة تويوتا هايلاندر 2025

تستمد تويوتا هايلاندر 2025 قوتها من محرك بنزين هايبرد، بقوة 240 حصانًا، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات حسب الفئة، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة تتراوح بين 19.3 و20.7 كم/لتر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تويوتا هايلاندر 2025

ابرز تجهيزات تويوتا هايلاندر 2025

تضم السيارة تويوتا هايلاندر 2025 تجهيزات متنوعة منها، كاميرات محيطية، تحذير الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة المنطقة العمياء، نظام الثبات الإلكتروني، فرامل بنظام ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت سرعة تكيفي، وسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 7.

تويوتا هايلاندر 2025

كما تضم السيارة نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 6 و11 مكبر، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، شاشة عدادات بقياس 7 أو 12.3 بوصة، شاشة اخرى بقياس يتراوح بين 8 و12.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحة سقف عادية أو بانوراما، جنوط رياضية بين 18 و20 بوصة.

تويوتا هايلاندر 2025

أسعار تويوتا هايلاندر موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا هايلاندر 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 151,455 ريال للفئة الأولى LE، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 157,780 ريال و168,360 ريال سعودي.

تويوتا هايلاندر 2025

أما عن الفئة الرابعة GLE Black Edition والفئة الخامسة Limited من تويوتا هايلاندر موديل 2025، فتتراوح أسعارهم بين 172,845 ريال و 207,460 ريال سعودي.