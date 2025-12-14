قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مدير مهرجان سومر للأفلام القصيرة: 5 مسابقات للدورة الثانية وغلق باب الاشتراك في 28 ديسمبر

صفاء زهير مدير مهرجان سومر
صفاء زهير مدير مهرجان سومر
سعيد فراج

كشفت د. صفاء زهير -استاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما ومدير مهرجان سومر- تفاصيل الدورة الثانية لـ مهرجان سومر للأفلام القصيرة.

وقالت صفاء زهير، إن مهرجان سومر يترأسه المخرج والمنتج العراقي نزار الفدعم، ويصدر في العراق مجلة سومر المتخصصة في علوم السينما فقط، مشيرة إلى أن الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي، تمت أونلاين لأن أعضاء لجنة التحكيم كانوا في عدة دول مختلفة، وتم توزيع الجوائز بحفل ختامي في دار الأوبرا المصرية بالهناجر.

بوستر مهرجان سومر

مسابقات مهرجان سومر 

وتابعت صفاء زهير، أن الدورة الثانية لمهرجان سومر للأفلام القصيرة، مختلفة عن الدورة الافتتاحية، فتم زيادة عدد المسابقات بالمهرجان من 3 إلى 5 مسابقات، هي: (الفيلم التسجيلي، الفيلم الروائي، وأفلام الرسوم المتحركة) بالإضافة إلى مسابقتين جديدتين هذا العام، هما: (أفلام الطلبة، وأفلام الذكاء الاصطناعي).

وأشارت صفاء زهير، إلى أن كل مسابقة بمهرجان سومر للأفلام القصيرة، سيتم اختيار 3 فائزين فيها (مركز أول، وثاني، وثالث) مشيرة إلى أن باب الاشتراك سيظل مفتوحا حتى 28 ديسمبر الجاري، وأنه حتى الآن تقدم أكثر من مائة وسبعون فيلم، لمسابقات المهرجان، كلها على مستوى عالي، لافتة إلى أن الأفلام تتراوح مدتها من 10 دقائق إلى 20 دقيقة.

نزار الفدعم رئيس مهرجان سومر

وأوضحت صفاء زهير، أن مهرجان سومر للأفلام القصيرة، شكل لجنة مشاهدة برئاسة الكاتب والمخرج المغربي د. أبو شعيب المسعودي، و أ.د. فدوة ياقوت - أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، بالإضافة إلى مدير الإضاءة أحمد صلاح الدين.

أبو شعيب المسعودي رئيس لجنة المشاهدة 
