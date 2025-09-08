سوزوكي بالينو 2022 فبريكا أوتوماتيك.. بهذا السعر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، حيث تختلف من ناحية بلد المنشأ، أو التجهيزات الفنية والتقنيات، إلى جانب عناصر التصميم الداخلية والخارجية أيضًا، من بينها السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة.

وتعد السيارة سوزوكي بالينو من أبرز سيارات السيدان التي قدمت في مصر، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، سواء من الداخل أو الخارج، وبسعر يبلغ 680 ألف جنيه لموديل 2022.

سوزوكي بالينو

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مقارنة الأسعار وفقًا للفئة والموديل والحالة الفنية، لذلك ننصح أيضًا بإجراء فحص شامل على السيارة، يتضمن القدرات الميكانيكية، والحالة الهيكلية.

سوزوكي بالينو

مواصفات سوزوكي بالينو 2022

تعتمد سوزوكي بالينو 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 95 حصانًا، 130 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي بالينو

وتصل السرعة القصوى للسيارة مواصفات سوزوكي بالينو 2022 إلى 170 كيلومتر في الساعة، وبفضل قدراتها الفنية تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

ابرز تجهيزات سوزوكي بالينو 2022

تضم السيارة سوزوكي بالينو 2022 حساسات ركن خلفية، كاميرا، جنوط رياضية، مصابيح LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، قفل مركزي، إنذار، وسائد هوائية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، مقود حركة مالتي فانكشن.