أخبار السيارات| 5 سيارات هاتشباك 2025 في مصر الأولى بأرخص سعر.. اركب عربية أوتوماتيك بأقل من 400 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات



بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات

تتنوع الخيارات المطروحة لشراء سياة من فئة الـ 400 ألف جنيه، وخاصة بين الباحثين عن شراء سيارة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ولعل من أبرز الخيارات المطروحة في سوق المستعمل، هي السيارة رينو لوجان.

تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي

تقدم ساوايست مجموعة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها S07 موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 86,135 ريالا، مع تصميم رياضي من عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام.

سيارة هاتشباك 2022 أعلى فئة أوتوماتيك.. أسعار سوق المستعمل

تعد سوزوكي سويفت من اشهر سيارات الهاتشباك التي قدمت في السوق المصري، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى هذا التصميم، مع سهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى القدرات الفنية التي تقدمها، إلى جانب التجهيزات المطروحة بحسب الفئة والموديل.

الأولى بأرخص سعر .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية، أو فئة الهاتشباك.

سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، حيث طرحت عبر أجيال متنوعة، مع الإبقاء على مفهوم السيارة المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV الشهيرة.

تحديثات جديدة لشاحنة فورد رينجر MS-RT.. صور

تعزز فورد من قوتها في السوق الأوروبي، بعد أن كشفت عن تحديثات جديدة تتضمن طرازات رينجر MS-RT، حيث قدمت نسخة هجينة PHEV قابلة للشحن تشمل اصدار Ranger MS-RT.