بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات

تتنوع الخيارات المطروحة لشراء سياة من فئة الـ 400 ألف جنيه، وخاصة بين الباحثين عن شراء سيارة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ولعل من أبرز الخيارات المطروحة في سوق المستعمل، هي السيارة رينو لوجان.

وظهرت السيارة رينو لوجان 2016 في سوق السيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، بينما تم تحديث الطلاء الخارجي للسيارة، مع سعر يبلغ 390 ألف جنيه، ضمن الفئة عالية التجهيزات.

رينو لوجان 2016

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة؛ بأهمية مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والحالة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل للسيارة، سواء للحالة الفنية أو الهيكلية.

مواصفات السيارة رينو لوجان 2016

تحتوي رينو لوجان 2016 على عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مدخل CD، بلوتوث، وUSB، مكيف هواء أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفي، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم في غلق وفتح السيارة، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

رينو لوجان 2016

وتضم السيارة رينو لوجان 2016 وسائد هوائية للحماية من الصدمات للمقعد الأمامي والسائق، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، تصميم السيدان، مع جنوط رياضية و5 أبواب؛ عند حساب مساحة التخزين الخلفية.

رينو لوجان 2016

وتعتمد السيارة رينو لوجان 2016 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج 110 حصان و148 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.