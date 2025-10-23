قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلاً
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام
عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا
مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد
وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست
أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه
4 عبادات تعادل أجر قيام الليل.. لا تفوتها بعد الآن
بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية
أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن

كير ستارمر
كير ستارمر
علي صالح

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى وقفٍ فوري للقتل في أوكرانيا، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء العنف وفتح الطريق أمام سلامٍ دائم، وذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة الدول الأوروبية، وفقا لما اعلنه موقع الحكومة البريطانية

وقال ستارمر في بيان رسمي صادر عن مقر رئاسة الحكومة في «10 داونينغ ستريت» إنّ «السلام وحده هو الذي يمكن أن يوقف القتل نهائيًا»، مضيفًا أن «على العالم أن يتضامن لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، ومساعدة أوكرانيا على العبور نحو مرحلة الاستقرار بعد سنوات من الحرب والدمار».

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أن أوكرانيا أظهرت جدية في السعي للسلام، في حين تستمر روسيا – على حد وصفه – في ممارسة «المراوغة والابتزاز السياسي» لتفادي الالتزام بوقف إطلاق النار. وأوضح أن بلاده، بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعمل على إعداد ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، تشمل الدعم العسكري والإنساني خلال فصل الشتاء المقبل.

رسائل سياسية متعددة

يمثل هذا الموقف البريطاني – وفق مراقبين – تحولًا في لهجة لندن تجاه موسكو، حيث شددت الحكومة على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار بداية لعملية سلام شاملة، لا مجرد هدنة مؤقتة. كما أكد ستارمر أن بريطانيا «ستواصل دعم كييف سياسيًا واقتصاديًا» حتى يتحقق «سلام عادل ودائم يضمن وحدة الأراضي الأوكرانية» حسبما نقلت صحيفة اندبندنت البريطانية.

تحديات أمام المبادرة

ورغم وضوح الدعوة البريطانية، تواجهها عدة عقبات، أبرزها استمرار العمليات العسكرية الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وتعقيدات المفاوضات التي قد تتضمن قضايا إقليمية حساسة. كما تخشى لندن من إمكانية تراجع الدعم الدولي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتوترة.

وأكد ستارمر في ختام كلمته أن «القتل يجب أن يتوقف الآن»، مشيرًا إلى أن «الشعوب دفعت ثمناً باهظًا لهذه الحرب، وحان الوقت ليُفتح الباب أمام الأمل، لا الدمار».

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الحرب الأوكرانية روسيا العقوبات الدولية بريطانيا

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ارشيفية

تعرف على تفاصيل غلق كوبري الأزهر السفلي لمدة 3 أيام

محكمة - أرشيفية

إحالة موظف بمدرسة لغات للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

رئيس النيابة الإدارية

لبحث سبل التعاون.. رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

