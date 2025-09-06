سوق المستعمل.. إم جي 6 فبريكا أوتوماتيك 2020 بهذا السعر| صور

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على الكثير من الإصدارات الصينية، من أبرزها عائلة إم جي، والتي قدمت مجموعة من الطرازات المتنوعة، منها السيارة MG6 ذات التصميم الرياضي من فئة السيدان.

وظهرت السيارة إم جي 6 في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 700 ألف جنيه لموديلات 2020، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية مقارنة السعر حسب الحالة والفئة والموديل، إلى جانب الفحص الشامل.

إم جي 6 موديل 2020

مواصفات السيارة إم جي 6 موديل 2020

تضم السيارة إم جي 6 مجموعة من التجهيزات ابرزها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

إم جي 6 موديل 2020

وتضم إم جي 6 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات، نظاتم صوتي ترفيهي AUX و USB، بلوتوث، مكبرات صوتية، مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل.

إم جي 6 موديل 2020

القدرات الفنية للسيارة إم جي 6

تعتمد إم جي 6 من الناحية الفنية على ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 169 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

إم جي 6 موديل 2020

وتتسارع السيارة إم جي 6 قياسيًا من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 7 ثواني، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.8 لتر، عند خوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.