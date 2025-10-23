أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

عقب نشر الدولي المصري محمد صلاح صورته بقميص ليفربول، حرص الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق الريدز، على دعم الفرعون بتصريحات مثيرة.

وأكد آرني سلوت في تصريحات له بعد المباراة أن محمد صلاح هو الأحق باستحقاق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مؤكدا أن الفرعون يملك الأفضلية في السباق على حساب المغربي أشرف حكيمي.

وسادت حالة من الغضب بسبب جلوسه على دكة بدلاء ليفربول، وتعرض للضغط في الدقائق الأخيرة، مما تسبب في إهداره هدفا في المباراة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه ليفربول انتصارات عريضة على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.