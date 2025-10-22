تييري هنري يدافع عن محمد صلاح:ليس من السهل أن تكون نجم الفريق دائمًا

دافع النجم الفرنسي تييري هنري، أسطورة نادي آرسنال وأحد أبرز رموز الكرة الفرنسية، عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها مؤخرًا بسبب تراجع مستواه هذا الموسم.

ويواجه محمد صلاح موجة من الانتقادات من قبل بعض جماهير وإعلاميي إنجلترا، في ظل تراجع مردوده التهديفي، إذ لم يسجل سوى هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 8 مباريات خاضها مع ليفربول حتى الآن.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، شدد تييري هنري على أن صلاح يتحمل ضغوطًا أكبر من أي لاعب آخر في الفريق، قائلاً:"ليس من السهل دائمًا أن تكون اللاعب الرئيسي ونجم الفريق، فكما ترون، عندما لا يسجل محمد صلاح، يخسر ليفربول أيضًا. بعض اللاعبين قد يقدمون أداءً جيدًا، لكن الأنظار دائمًا تتجه إلى صلاح".

وأضاف هنري:"محمد صلاح لم يكن دائمًا يسجل، لكنه في أغلب الأحيان عندما يسجل، يفوز ليفربول. لقد سدد ثلاث كرات في القائم هذا الأسبوع، وكان من الممكن أن يكون الوضع مختلفًا لو سجلها. الأمر ليس سهلًا عليه ولا على الفريق".

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، سعيًا لتحقيق الفوز وإنهاء سلسلة أربع هزائم متتالية في جميع البطولات — وهي أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ عام 2014.