بيراميدز يتلقى إخطارًا بتعيين طاقم تحكيم بوتسواني لمواجهة التأمين الإثيوبي

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الفريق أمام التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الإخطار أن طاقمًا تحكيميًا من بوتسوانا سيتولى إدارة المباراة، بقيادة الحكم دينتوا كيابيتسوي، ويعاونه كل من لوكي كيجاتسوي كمساعد أول، وبينجامين مانكانكو مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى ميمودي ثابلوجانج مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الذهاب والإياب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي على استاد الدفاع الجوي، حيث ستُجرى المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، فيما تُقام المباراة الثانية يوم 30 من الشهر نفسه، على أن تنطلق المباراتان في السابعة مساءً.

وسيتولى الصومالي هاجي يابارو مهام مراقبة المباراة، في حين يُشرف على تقييم أداء الحكام الإيفواري برو كواديو.