عصام الحضري: زيزو مش هيعمل حاجة في الأهلي

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي لن ينجح في القلعة الحمراء.

شدد الحضري على أنه لم يرحب بصفقة انتقال زيزو إلى الأهلي قادما من الزمالك.

وقال الحضري في بودكاست "Match Box": "لا أرحب بصفقة زيزو في الأهلي، والأهلي لن يستفاد بالصفقة، في الوقت الحالي زيزو لن يكون جيدا مع الأهلي وبعد فترة من الممكن أن يكون جيدا".

وأضاف: "زيزو لم يساهم مع الأهلي حتى الآن في المباريات التي خاضها، كان جيدا في لقاء واحد فقط".

واختتم: "الأهلي أمر مختلف عكس الزمالك، والحقيقة دائما بتجعل البعض يحزن ولكن بالنسبة لي زيزو لن يكون جيدا في الأهلي بالوقت الحالي".