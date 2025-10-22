قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يؤكد أن يد العدالة لا تنام، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إسدال الستار على واحدة من أخطر القضايا الجنائية خلال العام الجاري، بعد سقوط زعيم العصابة الشهير الملقب بـ«عصفور» قتيلًا في مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة بمدخل مركز العسيرات الغربي، جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد برصد تحركات مثيرة للريبة لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء استقلاله دراجة بخارية بصحبة أحد أفراد عصابته.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بتشكيل قوة أمنية مدعومة بعناصر البحث الجنائي والعمليات الخاصة، حيث تم إعداد كمين محكم بمداخل المركز لضبط المتهمين، إلا أنهما ما إن شاهدا القوات حتى بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محاولة يائسة للهروب.

تعاملت قوات الأمن باحترافية عالية مع الموقف وردت بإطلاق النيران بشكل متزن وفقًا للقانون؛ ما أسفر عن مصرع العنصرين الإجراميين في الحال، من بينهما المتهم الرئيسي الملقب بـ«عصفور».

والذي ارتبط اسمه بعدد من القضايا النوعية الخطيرة، أبرزها السرقات بالإكراه، وحيازة الأسلحة النارية، وترويع المواطنين، وفرض السيطرة على بعض القرى والمناطق الجبلية جنوب المحافظة.

وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الاشتباك والدراجة البخارية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة الجبلية المتاخمة لموقع الواقعة لضبط أي عناصر قد تكون على صلة بالعصابة.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثتين وفتح تحقيق موسع في الواقعة، فيما أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن هذه الضربة تعد رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العودة لعصور “خطوط الصعيد”، مشيدًا بشجاعة رجال المباحث في سرعة الحسم ودقة التعامل الميداني.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عصفور خط الصعيد

