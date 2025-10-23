أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح

أشاد النائب محمد أبو العينين بدور مصر والولايات المتحدة وقطر في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن هذه المبادرة التاريخية أنهت الحرب في غزة وفتحت صفحة جديدة من التعاون الإقليمي.



وأوضح أبو العينين بالجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، أن قمة شرم الشيخ أثبتت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية يمكنها تحقيق ما تعجز عنه القوة العسكرية.



وقال: «السلام ليس مجرد اتفاق سياسي، بل هو منظومة من القيم الإنسانية القائمة على العدالة والاحترام»، لافتًا إلى أن الاتفاقية لا تضع حدًا للحرب فحسب، بل تمهد الطريق نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، يخلق فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا ويعزز التكامل الإقليمي.



كما وجه أبو العينين التحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «عودته للسلام بمنهج قائم على الفعل والمبادرة لا التردد»، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تحقق في شرم الشيخ واجب دولي وسياسي وأخلاقي.

