أبو العينين: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية نحو السلام العادل

أكد النائب محمد أبو العينين، أن اتفاقية شرم الشيخ للسلام لا تنهي حربًا فحسب، بل تفتح الأبواب أمام تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وتعزز فرص النمو والازدهار الاقتصادي والتكامل الإقليمي.



وأوضح أبو العينين، خلال كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي، أن الاتفاق سيخلق فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي، ويسهم في ترسيخ القيم الإنسانية العليا، مشيدًا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة هذا المسار برؤية متوازنة تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم الحلول السياسية.



كما وجه التحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن الحفاظ على ما تحقق في شرم الشيخ هو واجب دولي وسياسي وأخلاقي، داعيًا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بتعهداتهما وتنفيذ الاتفاق باعتباره خطوة نحو إقامة الدولتين وفتح صفحة جديدة من التعاون الإنساني.



وأكد على أن دور البرلمانات اليوم لم يعد مراقبة الأحداث من بعيد، بل المشاركة في صنع التاريخ.ودعا إلى تعبئة برلمانية دولية واسعة لدعم مسار السلام، وتأكيد الموقف البرلماني المبدئي في مساندة الشعب الفلسطيني واحترام الكرامة الإنسانية.



