أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، رسالة قوية خلال كلمته في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، بحضور رؤساء برلمانات ووفود من 183 دولة، تناول فيها اتفاقية السلام بشرم الشيخ وما تمثله من خطوة تاريخية نحو إنهاء الحرب في غزة.



وأكد أبو العينين أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي يجسد برؤية متوازنة التزام مصر التاريخي بحماية الأمن الإقليمي والدولي، ودعمها الدائم للحلول السياسية، لتظل صوت الحكمة في زمن الانقسام.



وأضاف: «نحن نعبر عن تقديرنا الكامل للرئيس السيسي الذي أعاد التأكيد على أن مصر كانت وستظل ركيزة الاستقرار في المنطقة، وأن السلام هو الخيار الاستراتيجي الذي يحفظ كرامة الشعوب ويدعم التنمية».

