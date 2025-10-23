بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص باصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء لخلافات سابقة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة باحدى العزب التابعه لمركز الجمالية مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كل من احمد فهمي احمد 71عامت واصابته جرح غائر بالرأس

و نجله احمد 43 عاما واصابته جرح غائر بالرأس، ويوسف أحمد علي 20 عاما واصابته اشتباه كسر بالساق اليمنى.

كما أصيب علي ابراهيم فرحات 65 عاما كدمات وسحجات بالجسم ونجله محمد علي ابراهيم 36 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد علي محمد 15عاما واصابته بخلع بالكتف الايسر

تم نقل المصابين الى مستشفى الجماليه المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.