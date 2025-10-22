وكيل مديرية التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس طلخا لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية مدارس إدارة طلخا التعليمية.

شملت الجولة مدارس: طلخا المتميزة للغات ٢، الشهيد هشام بركات الرسمية للغات، الشهيد محمد عبد الفتاح أغا الثانوية بنات، الشهيد احمد ابراهيم موافى المتميزة للغات.

وكان في استقبالهم دكتور رباب زيدان مدير عام إدارة طلخا التعليمية



و تابع وكيل المديرية ومدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة حيث أشاد الضيوف بما لمسوه من حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة مؤكدين على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

وأثني الضيوف على ما لمسوه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد وعاماً دراسياً سعيداً موفقاً