إصابة 4 أشحاص بالدقهلية في اصطدم ميكروباص مع سيارة نقل .. أسماء

أصيب 4 اشخاص بإصابات متفرقةفي تصادم ميكروباص بسيارة نقل في طلخا أعلى كوبرى شرنقاش بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل أعلى كوبرى شرنقاش- طلخا وإصابة 4 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابة اربعة اشخاص وهم على فتح الله على محمد 56 عاما واصابته اشتباه بخلع بالكتف الأيمن ، كريمه عبد الجليل عبد الحميد 53 عاما مقيم ميت زنقر

وإصابته كدمه بالرأس وخلع الكتف الأيمن ومنصور حامد عبدالحميد مصطفى 17 عاما ميت زنقر جرح قطعى بالأذن اليمنى وعاطف منصور سعود الخضر أحمد 17 عاما وإصابته كدمات متفرقة بالجسم

وجميعهم مقيمى ميت زنقر ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة