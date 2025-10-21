«نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا» استمرار حملة التوعية بالدقهلية

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة التوعية بحي غرب ومركز ومدينة نبروه في ظل أهداف حملة التوعية "نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا"، وذلك في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية، ومحاولة لإشراك أعضاء المجتمع وفق خطط تشغيل مناسبة.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون بناء قدرات والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، والاتحاد الأوروبي EU بالبدء في خطوات المشروع وذلك بالتنسيق مع كل من: وكيل الوزارة - مديرية التربية والتعليم، مدير مديرية الأوقاف، ورئيس قطاع الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، مدير مديرية الشباب والرياضة، والتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه ورئيس حي غرب المنصورة.

تم على مدار الأسبوع متابعة الأنشطة والفعاليات بكل من مدرسة إبراهيم عمر الابتدائية، والمعهد الابتدائي الأزهري بقريتي بهوت وتيرة، ومدرسة الشهيد حامد عبد العاطي بتيرة ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بحي غرب، وتم متابعة الأنشطة بالمدارس والتي تشمل الآتي:

- متابعة فصل المخلفات داخل الفصول المختارة إلى مكونات جافة وأخرى رطبة.

- متابعة التقدم في مسابقة الرسم بالفصول المختارة بالمدرسة والمعهد.

- متابعة أنشطة إعادة التدوير.

- حملة نظافة داخل المدرسة.

- زراعة مساحات خضراء داخل المدرسة.



جدير بالذكر أن تلك الفعاليات مستمرة خلال شهر أكتوبر، وكذلك التنويه بعقد مسابقات بين المدارس المشاركة بقرى تيرة وبهوت وحي غرب في أنشطة متعددة، وذلك إيمانا بأن التغيير يبدأ من النشء الصغير.

وكذلك تمت متابعة توعية الأهالي بالمنطقة المختارة بقرية بهوت وتيرة ومدينة مبارك بحي غرب بفصل المخلفات من المصدر، وتوزيع أكياس لفصل المخلفات الصلبة على الأهالي.

وتستمر الحملة لرفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة، وفصل المخلفات من المنبع، ورفع وعي المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالمصارف والمجاري، واستكمال أعمال زيادة المساحات الخضراء، وخلق جيل من النشء ليصبحوا سفراء للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ويتحقق ذلك بالمشاركة المجتمعية من جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.