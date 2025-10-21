انقلب بهما الموتوسيكل.. مصرع شابين على طريق ميت غمر بالدقهلية

لقى شابان مصرعهما إثر انقلاب موتوسيكل على طريق قرية بشلا، أمام مصنع للطوب بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية أبو نبهان أمام مصنع طوب بمركز ميت غمر، حيث لقي شابان مصرعهما.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كل من السيد محمد جمال العجمي، 18 عاما، وحسن أحمد العدوي، 16 عاما، حيث كانا يستقلان الموتوسيكل.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.