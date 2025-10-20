قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
هيئة المطارات الإسرائيلية: اضطرابات غدا قبيل زيارة نائب ترامب
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والسيارات في مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
اتحاد الكرة يكشف حقيقة مكافآت الفراعنة الكبار وتعيينات المنتخبات الوطنية
أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح .. ويطالب بقرار قاسٍ ضده
فى ذكراها .. قصة تغيير صوت نعيمة الصغير والسبب فنانة شهيرة
حوادث

مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية

صورة الطالب الضحية
صورة الطالب الضحية
رشا عوني

مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة داخل المدرسة.. واقعة مأساوية شهدتها إحدى مدارس محافظة الدقهلية صباح اليوم الاثنين ، بعدما لقى طالب مصرعه على يد زميله في المدرسة وأنهى حياته بأداة حادة، وانتشرت القصة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة في ظل انتشار حوادث مشابهة مؤخراً كان من بينها واقعة طفل الإسماعيلية .


مقتل طالب بـ مفك

شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، واقعة مأساوية بعدما لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه على يد زميله، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحدهما أداة حادة "مفك" أنهى بها حياة الآخر.

تفاصيل واقعة طالب الدقهلية
 

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بعد الاستماع الى المتهم بقتل الطالب أثناء مشاجرة بينهما، أن سبب المشاجرة هي رش المياه على بعضهم وبعد أن نشبت بعض المشادات سحب المتهم مفك ووجه للمجني عليه طعنه بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى شربين واستمر داخل العناية لمدة يوم واحد وتوفي بعدها. 


 

مقتل طالب في الدقهلية 

نقل الطالب للمستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول الطالب (زياد السعيد علي الشافعي- 14 عاما)، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح قطعي نافذ في الرأس نتيجة اعتداء من زميل له داخل المدرسة.


 

إخطار لمدير أمن الدقهلية
 

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مديرالمباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام، بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الرأس، نتيجة اعتداء من زميل له باستخدام "مفك".

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسماع أقوال الشهود تبين وقوع مشادة بين الطالبين تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بالمفك مما أدى إلى وفاته.
 

نقل الجثمان إلى المشرحة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

أقوال الشهود

وتم فحص مسرح الجريمة وسماع أقوال الشهود والطلاب والمعلمين الذين أكدوا أن مشادة كلامية بسيطة نشبت بين الطالبين داخل الفسحة المدرسية، سرعان ما تطورت إلى شجار بالأيدي، قبل أن يستخدم أحدهما "مفكًا" كان بحوزته ويوجه طعنة قاتلة لزميله، أردته قتيلًا في الحال وسط ذهول الحاضرين.

