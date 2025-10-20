بمفك في رأسه.. مصرع طالب على يد زميله بالدقهلية

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية باحدى قرى الدقهلية، مصرعه على يد زميله، حيث طعنه بمفك في رأسه مما أدى الى وفاته في الحال .

تلقت مديرية أمن الدقهليه إخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع واقعة قتل بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، حيث قام طالب بالمرحلة الاعداديهدة بطعن زميله بمفك راسه اثر خلاف نشب بينهما ادى الى قيام الطالب بطعن. زميله.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين ان المجني عليه يدعى زياد 15 عام بالمرحله الاعداديه ومقيم قريه الحصص وانه كان مع زميله ت م ن 15عاما حيث نشب الخلاف عقب “هزار” بينهما قام على اثره المتهم بطعنه بالمفك بالراس مما ادى الى وفاته .

تم نقل الجثه الى مستشفى شربين ، وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابه العامة.