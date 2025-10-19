كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض لقيامه بتهديدها وذويها بإلحاق الأذى بهم بالدقهلية .

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها ( مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى على والدها بالسب وتهديده بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عن طريق إلقائه بأحد المصارف المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.