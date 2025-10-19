قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
حوادث

القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك

أحمد مهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ترزي لتصويره فتاة دون موافقتها في أثناء قياسها لملابس في المحل، ونشر صورها عبر صفحتها على “فيس بوك”.

القبض على ترزي صوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على “فيس بوك”

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تضمن ورود بلاغ من فتاة، اتهمت فيه ترزي حريمي بتصويرها دون موافقتها ونشر صورها على صفحته.

وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على الترزي، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، بغرض الانتشار والإعلان عن المحل. وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

تصميم شفاف مذهل لهاتف iPhone Air يشعل مواقع التواصل

هل "ChatGPT" يتجسس علينا؟ بين ذكاء الآلة والمراقبة الرقمية الجماعية

هيونداي فينيو 2026 تظهر لأول مرة

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

