القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ترزي لتصويره فتاة دون موافقتها في أثناء قياسها لملابس في المحل، ونشر صورها عبر صفحتها على “فيس بوك”.

القبض على ترزي صوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على “فيس بوك”

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تضمن ورود بلاغ من فتاة، اتهمت فيه ترزي حريمي بتصويرها دون موافقتها ونشر صورها على صفحته.

وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على الترزي، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، بغرض الانتشار والإعلان عن المحل. وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.