تأجيل نظر الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد من السفر

أجلت محكمة مصر الجديدة، نظر الطعن المقدم من اللاعب السابق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري، وذلك في القضايا المتعلقة بأحكام النفقة المقامة ضده من قبل طليقته.

وكان المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب، قد تقدم بالطعن مطالبًا بإلغاء قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله في انتظار صدور قرار من محكمة أسرة النزهة بزوال سبب المنع.

يذكر أن الجهات المختصة كانت قد أصدرت قرارًا بمنع إبراهيم سعيد من السفر على خلفية صدور أحكام لصالح طليقته في عدد من قضايا النفقة.

وفي تصريحات سابقة، أوضح المحامي محمد رشوان أن موكله سبق وأُخلي سبيله في 39 قضية أقامتها طليقته، من بينها حكم بالحبس لمدة 4 أشهر، مشيرًا إلى أن المحكمة أعادت النظر في بعض هذه الأحكام بعد تقديم بلاغ رسمي من اللاعب يتهم فيه طليقته بتزوير المستندات المقدمة ضده.