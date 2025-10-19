كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خادمة تعمل في منزل دكتور جامعي بكلية طب القصر العيني بعد قيامها بسرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جرام من داخل فيلته في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي بالقاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أستاذ جامعي أفاد فيه بتعرضه للسرقة من داخل الفيلا الخاصة به في التجمع الخامس وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه كان يضع مشغولات ذهبية تزن كيلو جرام داخل المرتبة الخاصة بالسرير، وكانت المتهمة تقوم بسرقتها بأسلوب المغافلة على مدار فترات سابقة، وتقوم بتسليمها لأبنائها لبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمة وابنائها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليا وقاموا بإعادة باقي المسروقات وأرشدوا عن مكان بيع الباقي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.