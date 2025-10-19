ما بين قبول ورفض وتأجيل.. قرارت حاسمة بشأن طعون مرشحي انتخابات النواب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قراراتها في الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب ، بالتأجيل لجلسة ٢١ أكتوبر الجاري للحكم .

قرارت طعون مرشحي انتخابات النواب

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري توصياتها في عدد من الطعون ، ما بين قبول ورفض لبعض الطعون ، والبعض الآخر عدم قبول لانتفاء القرار الإداري ، في حين صدر قرار واحد فقط عدم قبول الدعوي صفة ومصلحة ، وصدرت أيضًا ٣ قرارت من الهيئة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا .

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها باكر لنظر باقي الطعون والفصل في المؤجل منها .

كان عدد الطعون وصل في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب ، لـ٢٠٦ طعون ، و يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعنا، وتمت احالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص ، ليصبح بذلك عدد اجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، ٤٤ طعنًا للفصل فيها .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .

كانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة .