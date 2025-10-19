قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كمين الصحراوي الوهمي.. محاكمة 16 متهما في عصابة الشرطة المزيفة 25 أكتوبر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
أحمد مهدي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن بجلسة ٢٥ أكتوبر محاكمة تشكيل عصابي مكون من ١٦ متهم بتهمة سرقة سيارة إحدى الشركات الكائنة بمدينة السادات تحمل مبالغ مالية يتم توريدها لصالح الشركة.

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة

على طريقة الأفلام الأمريكية قام المتهمين الستة عشر بانتحال صفة رجال الضبط وعمل كمين على طريق   إسكندرية - القاهرة الصحراوي الحارة الداخلية واستيقاف المجني عليهم حال استقلالهم سيارة الشركة التي يعملون بها وقاموا بإنزالهم من السيارة وتقييدهم وتغطية أعينهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبالغ المالية الخاصة بإحدى الشركات بمدينة السادات.

وقاموا بخطف المجني عليهم وتقييدهم وتغطية أعينهم وباعدوا بينهم وبين السيارة قيادتهم وأعين الناس ثم قاموا بتركهم بالطريق العام ليتمكنوا من تنفيذ جريمتهم محل الاتهام السابق.

المتهمين من الأول حتى الخامس عشر تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية إلا وهي ( وظيفة رجال الضبط ) من غير أن تكون لأيا منهم صفة رسمية من الحكومة او إذن منها على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمة السادسة عشر أخفت الأموال المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الاول مع علمها بذلك.

وكانت مباحث السادات قد توصلت للتشكيل العصابي و تمكنت من القبض على أفراد التشكيل بعد البلاغ في ٧٢ ساعة فقط وتمكنت من القبض ١٣ متهم من بين ال ١٦ متهم بعد الحصول على إذن النيابة العامة ومن بين المتهمين اثنين من العاملين بالشركة وجاري موالاة ضبط واحضار المتهمين الباقيين للمثول امام المحكمة بالجلسة المحددة.

السادات محاكمة عصابة الدائرة الأولى المستشار سامح عبد الحكم عصابة الشرطة المزيفة

