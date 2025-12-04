قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات.. رد حاسم من الصحة

عادل نصار

أجاب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن سؤال بشأن ما إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات؟.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات تليفزيونية، إن المعامل المركزية التابعة للوزارة تحظى بكل التقدير والثقة، مشددًا على دقة العاملين بها والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري.

ضوابط تحليل عينات المنتجات الغذائية

وأوضح عبد الغفار أن أي مواطن له الحق في تقديم أي منتج للمعامل المركزية لتحليله، والحصول على نتائج العينة، مع التأكيد على أن النتائج تمثل العينة فقط ولا تمثل المنتج كله، وأن مسؤولية تداول هذه النتائج تقع على المتقدم بالتحليل ولا يحق له نشرها.

وأشار إلى أن المعامل المركزية تذكر في تقارير النتائج أن المتقدم مسؤول مسؤولية كاملة عن العينة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن مصدرها أو طريقة نقلها أو ظروف تداولها، كما تُوضح أرقام التشغيلات الخاصة بالعينات.

وأضاف عبد الغفار أن تحليل المواد الغذائية يخضع لضوابط واضحة ومعلنة، وتشمل المراقبة الدائمة للمنتجات، وسحب العينات، والتحقق من صلاحيتها قبل السماح بتداولها.

وفي حال اكتشاف أي خلل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

كما أوضح أن منح تراخيص مصانع المياه المعدنية يتم بعد التأكد من سلامة وجودة المنتجات عبر تحليل سلسلة من العينات، مؤكداً أن الرقابة لا تقتصر على المياه فقط، بل تشمل كافة المنتجات الغذائية لضمان سلامة المستهلك.

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

صغط عالى

مصرع فنى كهرباء صعقاً بالكهرباءأثناء العمل بالضغط العالى فى قنا

هدير واوتاكا

15 ديسمبر.. البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا من جديد أمام المحكمة

المتهمة

القبض على سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين بـ قنا

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

