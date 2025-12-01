قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025: تولّ مهامًا جديدة

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

حافظ على سعادتك في علاقة حب، وكرّس وقتًا أطول للرومانسية، تولّ مهامًا جديدة في العمل لإثبات جدارتك حافظ على صحتك باتباع نمط حياة متوازن. لن تواجه أي مشاكل مالية كبيرة.

توقعات برج الحمل صحيا 

 اشرب كمية كافية من الماء واسترح عند التعب. قلّل من وقت استخدامك للشاشات قبل النوم لنوم هانئ ستعزز العادات اليومية البسيطة، كالتنفس العميق واتباع روتين هادئ، طاقتك ومزاجك.

توقعات برج الحمل عاطفيا 

كن رومانسيًا في تعاملك، وادعم حبيبك في مساعيه الشخصية والمهنية، من الجيد أخذ رأي الحبيب عند اتخاذ القرارات الحاسمة، الجزء الثاني من اليوم حاسم للعشاق الجدد، خطط لإجازة اليوم، حيث يُمكنكما التفكير بجدية في إجراء مكالمة مستقبلية، يُمكن للنساء اللواتي يتلقين عرض زواج قبوله، لأن حياتهن ستتحول قريبًا إلى حياة. 

برج الحمل اليوم مهنيا

اليوم أيضًا يوم مناسب لاجتياز مقابلات العمل، ستزدهر قطاعات الرعاية الصحية، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، والتعليم، والنقل، والبترول اليوم، قد يجتاز الطلاب الامتحانات بنجاح.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

تجنب الشراء المفاجئ وفكّر مليًا قبل إنفاق المال على احتياجاتك، المدخرات الصغيرة المضافة اليوم ستساعدك في التخطيط للمستقبل، إذا كان لديك مستحقات مالية، فأرسل تذكيرًا مهذبًا أو راجع الأوراق بهدوء. 

برج الحمل حظك اليوم توقعات الابراج

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

احمد حسن كوكا

أحمد حسن كوكا يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مشاركته مع منتخب مصر

حسام حسن

كوكا ينتقد حسام حسن بسبب تصريحاته الأخيرة

ريال مدريد

ريال مدريد يتعادل مع جيرونا 1-1 في الدوري الإسباني

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

