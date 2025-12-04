فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف

شهدت الساحة الرياضية حالة من الحزن والغضب بعد وفاة الطفل السباح يوسف محمد، أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، وسط اتهامات من أسرته بالقصور والإهمال من قِبل اتحاد السباحة والجهات المنظمة.





وفي أحدث تصريح لها، طالبت والدته فاتن إبراهيم بمحاسبة المسؤولين ومراجعة كافة الإجراءات المتبعة خلال البطولة، مؤكدة أن ابنها كان يتمتع بكامل الصحة ولم يكن يعاني من أي أمراض قبل الحادث.عايزة حق ابني.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران على المسؤولين

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: يوسف لم يتم إنقاذه في البطولة، وكان يمارس السباحة وهو في عمر الرابعة، متابعة: "انا عايزة حق يوسف من اللي أهملوا في حمايته".والدة يوسف ضحية حمام السباحة: ابني لم يكن مريضا.. وما يثار شائعات

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: “يوسف مكنش تعبان ولم يكن يعاني من أي مرض أو تعب خلال السباق”.



وأضافت "تم توقيع الكشف الطبي على ابني قبل البطولة وما يثار شائعات، متابعة: الصور المنتشرة توضح أن الحكام لم يتابعوا البطولة".

وأوضحت: "ابني فضل تحت المياه لأكثر من 10 دقائق، متابعة: سيارة الإسعاف التي نقلت يوسف كانت فارغة لا تحتوي على أي جهاز سواء لإنعاش القلب أو الرئة.فضل تحت المياه 10 دقائق.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تكشف تفاصيل صادمة عن الواقعة

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: 20 حكما متواجدون خلال غرق يوسف ولم يدرك أحد أنه يغرق، وصديق له هو من أدرك وجود ابني في قاع حمام السباحة.



وأوضحت: "ابني فضل تحت المياه لأكثر من 10 دقائق..أين المنقذين والحكام وسلامة السباحين"، متابعة: عربية الإسعاف التي نقلت يوسف كانت فارغة لا تحتوي على أي جهاز سواء لإنعاش القلب أو الرئة.

واسترسلت:" ابني وصل مستشفى دار الفؤاد متوفي وقلبه واقف، وعملوا ليه إنعاش 4 مرات ولكن دون فائدة"، متابعة: لم يكن هناك طبيب متواجد في النادي وعربية الإسعاف كانت فارغة.