نقيب الإعلاميين يحذر من الانسياق وراء المحتوى المضلل دون الرجوع إلى مصادره الرسمية

ألقى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وخبير الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، محاضرة موسعة في جامعة حلوان بعنوان "التزييف العميق والتضليل الإعلامي في عصر تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وذلك بدعوة من الأستاذ الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، وفي حضور طلاب من جامعات حلوان، وحلوان الأهلية، وحلوان التكنولوجية.

وخلال المحاضرة، قدم نقيب الإعلاميين قراءة شاملة لواقع الإعلام الرقمي عالميًا، موضحًا حجم تأثيره المتنامي، وكيف أصبح أكثر الوسائل انتشارًا وتأثيرًا في تشكيل الرأي العام، خاصة بين الشباب.

التحقق من صحة المعلومات

وأكد الدكتور سعده أهمية امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات التدقيق والتحقق من صحة المعلومات، محذرًا من الانسياق وراء المحتوى المضلل أو المنشورات المتداولة دون الرجوع إلى مصادرها.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن منهجية التحقق تبدأ دائمًا من الصفحات والبيانات الرسمية للجهات الحكومية والمؤسسات والوزارات، ثم متابعة تصريحات المتحدثين الرسميين عبر القنوات الإعلامية المرخصة، إضافة إلى مراجعة ما يُنشر في الصحافة المحلية والدولية. وشدد على أن الاتصال المباشر بالجهة المعنية يمثل آخر مراحل التوثيق، بعد استنفاد المصادر الرقمية والرسمية.

وأشار سعده إلى أن الذكاء الاصطناعي — رغم ما يوفره من قدرات لجمع وتحليل البيانات — لا يُغني عن دور الإنسان الذي يظل المسؤول الأول عن تدقيق المعلومات واستيثاق الحقائق. وأكد أن التطور التقني المتسارع يستلزم التدريب المستمر وتطوير المهارات لضمان مواكبة متطلبات الإعلام الحديث.

وفي الجزء الختامي من اللقاء، أدار الأستاذ الدكتور سيد قنديل حوارًا مفتوحًا بين الطلاب ونقيب الإعلاميين، ركّز على دور الشباب في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة حملات التضليل. وقد أجاب الدكتور طارق سعده على جميع استفسارات الطلاب، معلنًا عن تعاون مشترك بين نقابة الإعلاميين وجامعة حلوان في مجالات التدريب على الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى المتوافق مع معايير العصر.

واختتم رئيس الجامعة الفعاليات بتكريم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين ومنحه درع جامعة حلوان تقديرًا لإسهاماته المتميزة ودعمه المستمر لشباب الجامعات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين جامعة حلوان ونقابة الإعلاميين.