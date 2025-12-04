قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا
القمر يلتقي الثريا فوق سماء مصر اليوم.. لأ تفوت فرصة مشاهدته
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نقيب الإعلاميين يحذر من الانسياق وراء المحتوى المضلل دون الرجوع إلى مصادره الرسمية

حمادة خطاب

ألقى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وخبير الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، محاضرة موسعة في جامعة حلوان بعنوان "التزييف العميق والتضليل الإعلامي في عصر تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وذلك بدعوة من الأستاذ الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، وفي حضور طلاب من جامعات حلوان، وحلوان الأهلية، وحلوان التكنولوجية.

وخلال المحاضرة، قدم نقيب الإعلاميين قراءة شاملة لواقع الإعلام الرقمي عالميًا، موضحًا حجم تأثيره المتنامي، وكيف أصبح أكثر الوسائل انتشارًا وتأثيرًا في تشكيل الرأي العام، خاصة بين الشباب.

التحقق من صحة المعلومات

وأكد الدكتور سعده أهمية امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات التدقيق والتحقق من صحة المعلومات، محذرًا من الانسياق وراء المحتوى المضلل أو المنشورات المتداولة دون الرجوع إلى مصادرها.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن منهجية التحقق تبدأ دائمًا من الصفحات والبيانات الرسمية للجهات الحكومية والمؤسسات والوزارات، ثم متابعة تصريحات المتحدثين الرسميين عبر القنوات الإعلامية المرخصة، إضافة إلى مراجعة ما يُنشر في الصحافة المحلية والدولية. وشدد على أن الاتصال المباشر بالجهة المعنية يمثل آخر مراحل التوثيق، بعد استنفاد المصادر الرقمية والرسمية.

وأشار سعده إلى أن الذكاء الاصطناعي — رغم ما يوفره من قدرات لجمع وتحليل البيانات — لا يُغني عن دور الإنسان الذي يظل المسؤول الأول عن تدقيق المعلومات واستيثاق الحقائق. وأكد أن التطور التقني المتسارع يستلزم التدريب المستمر وتطوير المهارات لضمان مواكبة متطلبات الإعلام الحديث.

وفي الجزء الختامي من اللقاء، أدار الأستاذ الدكتور سيد قنديل حوارًا مفتوحًا بين الطلاب ونقيب الإعلاميين، ركّز على دور الشباب في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة حملات التضليل. وقد أجاب الدكتور طارق سعده على جميع استفسارات الطلاب، معلنًا عن تعاون مشترك بين نقابة الإعلاميين وجامعة حلوان في مجالات التدريب على الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى المتوافق مع معايير العصر.

واختتم رئيس الجامعة الفعاليات بتكريم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين ومنحه درع جامعة حلوان تقديرًا لإسهاماته المتميزة ودعمه المستمر لشباب الجامعات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين جامعة حلوان ونقابة الإعلاميين.

طارق سعده نقيب الإعلاميين الإعلام الرقمي الذكاء الاصطناعي

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

ميرنا نور الدين

جاكيت جلد بني.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تستعيد الذكريات مع والدتها.. صور

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

