عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
أخبار البلد

نقيب الإعلاميين ينعى المخرج خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة

الإعلامي خالد شبانة
الإعلامي خالد شبانة
حمادة خطاب

نعي النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامي  خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذي وافته المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامي خالد شبانة كان دمث الخلق ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وأكد نقيب الإعلاميين أن خالد شبانة يُعد أحد أبناء الجيل الأول من مؤسسي قطاع القنوات المتخصصة في التليفزيون المصري، حيث عمل مخرجًا بقناة النيل للمنوعات، والتي قدم فيها عددًا من برامج الهواء المهمة، منها التوك شو الرئيسي بالقناة "أسهر معنا"، والذي اشتركت في تقديمه نجمات القناة.

كما شغل مواقع قيادية في القطاع، ومنها رئيس قناة "نايل لايف" قبل تصعيده نائبًا لرئيس القطاع المتخصص، ثم رئيسًا لقطاع النيل للقنوات المتخصصة.

ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء للأخ والزميل العزيز  النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وللأسرة الكريمة.

ويدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

طارق سعده نقيب الإعلاميين خالد شبانة الإعلاميين

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

سفير مصر في باريس: كثافات غير مسبوقة من المصريين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

سفير مصر في باريس: كثافات غير مسبوقة من مواطنينا بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

آخر لجنة.. بدء التصويت في لوس أنجلوس بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

آخر لجنة فتحت .. بدء التصويت في لوس أنجلوس بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

المجمع المقدس

المجمع المقدس يوضح موقفه من خدمة الشماسات بشرقي كندا

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

