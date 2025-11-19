نقيب الإعلاميين ينعى المخرج خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة

نعي النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامي خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذي وافته المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامي خالد شبانة كان دمث الخلق ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وأكد نقيب الإعلاميين أن خالد شبانة يُعد أحد أبناء الجيل الأول من مؤسسي قطاع القنوات المتخصصة في التليفزيون المصري، حيث عمل مخرجًا بقناة النيل للمنوعات، والتي قدم فيها عددًا من برامج الهواء المهمة، منها التوك شو الرئيسي بالقناة "أسهر معنا"، والذي اشتركت في تقديمه نجمات القناة.

كما شغل مواقع قيادية في القطاع، ومنها رئيس قناة "نايل لايف" قبل تصعيده نائبًا لرئيس القطاع المتخصص، ثم رئيسًا لقطاع النيل للقنوات المتخصصة.

ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء للأخ والزميل العزيز النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وللأسرة الكريمة.

ويدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.