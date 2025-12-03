عايزة حق ابني.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران على المسؤولين

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: يوسف لم يتم إنقاذه في البطولة، وكان يمارس السباحة وهو في عمر الرابعة، متابعة: "انا عايزة حق يوسف من اللي أهملوا في حمايته".



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، :" إضاءة حمام السباحة لم تكن موجودة والحكام لم يهتموا بالمتسابقين"، متابعة: "عايزة حق ابني وأطالب بمراجعة كاميرات المتواجدة في مكان الحادث".واسترسلت:" ابني وصل مستشفى دار الفؤاد متوفي وقلبه واقف، وعملوا ليه إنعاش 4 مرات ولكن دون فائدة"، متابعة: لم يكن هناك طبيب متواجد في النادي وعربية الإسعاف كانت فارغة.

