بدون إصابات.. انقلاب سيارة نقل على محور شنزو آبي بمدينة نصر

انتهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع حطام حادث سيارة نقل محملة بمخلفات البناء، بعد انقلابها على محور شنزو آبي في التقاطع مع محور الشهيد بمنطقة مدينة نصر.

انقلاب سيارة نقل على محور شنزو آبي

كان محور شنزو آبي شهد انقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات البناء في التقاطع مع محور الشهيد بمدينة نصر، ونتج عنه كسر في تانك السيارة النقل وتسرب الوقود.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات البناء على طريق محور شنزو آبي بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مدعومة بوحدات الحماية المدنية وجرى التعامل مع الحادث ورفع آثار السيارة بدون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.