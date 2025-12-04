ديلر أونلاين.. حبس المتهم بترويج الحشيش في بوست فيسبوك

أمرت النيابة العامة بحبس فني الكترونيات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج المخدرات اونلاين عبر فيسبوك.

وحرزت النيابة كمية من مخدر الحشيش ضبطتها القوات مع المتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو فني إلكترونيات «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالمجتمع.