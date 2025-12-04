ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون، الذي يزور العاصمة الصينية للمرة الرابعة منذ توليه الرئاسة عام ٢٠١٧، بشي مجددًا يوم الجمعة.

وصرح قصر الإليزيه قبل الاجتماع: "لدينا توقعات ثابتة من الصين بأنها ستستخدم نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا". كما أفادت التقارير أن ماكرون سيتناول قضايا حقوق الإنسان في الصين خلال زيارته، وسيناقش قضايا تجارية مع شي.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الاجتماع الذي عقده أمس مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف ومستشاره وصهره جاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “سنرى ما سيحدث”، ووصف الاجتماع بأنه “جيد إلى حد معقول”.

و تابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "بوتين يريد إنهاء الحرب".

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن : "لا أستطيع الجزم بنتائج الاجتماع، فالرقص يتطلب شخصين".

ومن جانب آخر، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات شديدة تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلام الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أجرت مراجعة إجرائية لمشروع القانون، الذي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف.