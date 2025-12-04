قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس  4 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلى الكويتي، قناة السويس) مسجلا نحو 47.59جنيه للشراء و 47.69جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.55جنيه للشراء و 47.65جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية،  الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو   47.54جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( ، الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي)  لنحو 47.53جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات،  أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو 47.52جنيه للشراء و 47.62جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.51جنيه للشراء و 47.61جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) عند 47.50 جنيه للشراء و 47.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل 47.48 جنيه للشراء و 47.58جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.43جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي

 ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس في  البنك المركزي لنحو 47.53جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.59جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.58 جنيه للبيع.

