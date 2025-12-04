سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلى الكويتي، قناة السويس) مسجلا نحو 47.59جنيه للشراء و 47.69جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.55جنيه للشراء و 47.65جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية، الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو 47.54جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( ، الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي) لنحو 47.53جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو 47.52جنيه للشراء و 47.62جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.51جنيه للشراء و 47.61جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) عند 47.50 جنيه للشراء و 47.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل 47.48 جنيه للشراء و 47.58جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.43جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي لنحو 47.53جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.59جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.58 جنيه للبيع.