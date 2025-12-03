قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار تعاملات اليوم الأربعاء. 

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء  3 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء  

 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلى الكويتي، قناة السويس) مسجلا نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية،  الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو   47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( ، الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي)  لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات،  أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) عند 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي

 ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء  في  البنك المركزي لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 

47.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي بنك مصر البنك الأهلي

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

