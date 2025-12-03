متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار تعاملات اليوم الأربعاء.

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلى الكويتي، قناة السويس) مسجلا نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية، الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( ، الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي) لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) عند 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

47.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

47.58 جنيه للبيع.