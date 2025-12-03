سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-12-2025

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل الجهاز المصرفي، باعتباره المؤشر الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع الأساسية والخدمات وعمليات الاستيراد.

ويُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، ما يجعل مراقبة تحركاته اليومية أمرًا ضروريًا للمتعاملين في القطاعين التجاري والمالي.

أسعار الدولار في بداية اليوم الاربعاء داخل البنوك

شهدت البنوك المصرية تعاملات هادئة للدولار اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.47 جنيه للشراء.

- 47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.46 جنيه للشراء.

- 47.56 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib"

- 47.47 جنيه للشراء.

- 47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

- 47.45 جنيه للشراء.

- 47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 47.43 جنيه للشراء .

- 47.53 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.45 جنيه للشراء.

- 47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.45 جنيه للشراء.

- 47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.45 جنيه للشراء.

- ⁠47.55 جنيه للبيع.