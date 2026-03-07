البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس اللقاء الدوري لكهنة الإيبارشيّة البطريركية

ترأس اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اللقاء الدوري لكهنة الإيبارشيّة البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية مع الأب البطريرك الذي هنأ جميع الحاضرين ببدء مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، متمنيًا للجميع صومًا مباركًا.

دور الروح القدس

تضمن اليوم أيضًا محاضرة بعنوان "دور الروح القدس" ألقاها الأب عماد كميل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة.

تلا ذلك، لقاء أبوي بين صاحب الغبطة، وأبنائه الكهنة، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة، كما اطمئن على كافة أحوال كنائس الإيبارشيّة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.

وفي الختام، هنأ الآباء الكهنة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للتنصيب البطريركي له، معبرين عن امتنانهم لما يقدمه لهم من محبة أبوية، وعطاء بلا حدود.