بسبب 8 كيلو ذهب.. أمن القاهرة يضبط 8 جواهرجية متهمين باحتجاز صائغ

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 8 جواهرجية بمنطقة المرج بعد قيامهم باحتجاز شاب داخل محل مجوهرات بسبب تعثره في سداد قسط خاص بشراء 8 كيلو ذهب منهم.

أمن القاهرة يضبط 8 جواهرجية متهمين باحتجاز صائغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرض زوجها للاحتجاز على يد أشخاص في أحد محلات الذهب.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وقيام 8 متهمين باحتجاز المجني عليه داخل محل مجوهرات وذلك عقب تعثره في سداد أقساط خاصة بـ 8 كيلو ذهب.

كما تبين أن المجني عليه وزوجته يعملان في مجال المجوهرات وقاموا بشراء مشغولات من المتهمين وعندما تعثر في السداد قاموا باستدراجه واحتجازه، وتواصلوا مع زوجته للتنازل عن شقتها مقابل إطلاق سراحه.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 8 متهمين في الواقعة بينهم جواهرجية وعمال صاغة وتبين أن الواقعة بسبب معاملات مالية ومشغولات ذهبية بين المتهمين والمجني عليه.

كما أكدت زوجة المجني عليه أنها وزوجها يعملان في مجال الذهب وأنهم قاموا بالتحصل على 8 كيلو ذهب منهم مقابل أقساط وحينما تعثر زوجها في سداد الأقسام قام المتهمون باستدراجه واحتجازه في محل أحدهما وطالبوها بالتنازل عن شقتها مقابل إطلاق سراحه.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة تفصيليا واخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حيث أكد المتهمون في الواقعة أن المجني عليه نصب عليهم ورفض سداد الاقساط المتفق عليها بعد تحصله على 8 كيلو ذهب منهم فقاموا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منه ومحاولة لاسترداد أموالهم التي لم يقم بسدادها لهم.