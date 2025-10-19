قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
أشرف عيسى رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت للتحكيم الدولي

أعلن مركز كميت للتحكيم الدولي، عن اختيار المستشار أشرف عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى للمركز، في قرار يعكس مكانته البارزة في الساحة القضائية، وخبراته الواسعة في مجالات القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار استكمال الهيكل المؤسسي للمركز.

المستشار أشرف عيسى رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت للتحكيم الدولي

ويأتي استحداث هذا المنصب الجديد ضمن استراتيجية المركز لتطوير بنيته الإدارية وتعزيز فاعليته، حيث يختص المجلس التنفيذي الأعلى بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في فض وتسوية النزاعات، بما يرسّخ موقع المركز كواحد من أبرز مؤسسات التحكيم في المنطقة.

ويترأس مجلس أمناء المركز المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، فيما يرأس مجلس المؤسسين النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورجل الصناعة البارز ، كما يتولى المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس الهيئات القضائية الأسبق، رئاسة الهيئة الاستشارية العليا للمركز.

ويضم مركز "كميت" نخبة من كبار القضاة ورجال القانون والاقتصاد والثقافة والإعلام والرياضة والفن، في تكوين يعكس رؤية شاملة ومؤسسية متكاملة، تُمكّنه من التعامل مع مختلف أنواع النزاعات بأعلى درجات الحياد والمهنية.

ويُعد المستشار أشرف عيسى من أبرز القامات القضائية في مصر والعالم العربي. بدأ مسيرته بالنيابة العامة عام 1985، وتدرج في سلك القضاء حتى تولى رئاسة عدد من دوائر الجنايات، قبل أن يُعيّن رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، كما شغل سابقًا منصب المدعي العام الاشتراكي، ليؤكد حضوره في أرفع المناصب القضائية والرقابية في الدولة.

ولم تقتصر خبراته على القضاء الرسمي، بل امتدت إلى مجال التحكيم الدولي، حيث شارك في تسوية العديد من النزاعات التجارية والاستثمارية الكبرى لأكثر من عشرين عامًا، ما يجعله مؤهلًا بجدارة لقيادة المجلس التنفيذي الأعلى لمركز "كميت".

تأسس مركز "كميت" للتحكيم الدولي عام 2021 في إنجلترا وويلز، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، ثم تم تسجيله رسميًا في مصر وفقًا للقانون المصري. وقد تعاقب على رئاسة مجلس الأمناء عدد من القامات، من بينهم المغفور له الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند.

ويسعى المركز إلى ترسيخ مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال التحكيم والوساطة، من خلال تقديم بيئة قانونية متطورة، وخدمات فض منازعات تتسم بالكفاءة والشفافية والسرعة، اعتمادًا على الخبرة القضائية المصرية العريقة، والتكامل مع المعايير العالمية.

يُعد اختيار المستشار أشرف عيسى لرئاسة المجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت تتويجًا لمسيرته القضائية والمهنية الرفيعة، وخطوة استراتيجية نحو تطوير بنية المركز، وتعزيز موقعه التنافسي إقليميًا ودوليًا، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية حول العالم.

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

وكيل حقوق النواب: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تحمل رسالة هامة

بالقانون .. 3 حالات مستثناة من قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

سياسية: استضافة مصر لمؤتمر إعمار غزة تأكيد جديد على ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

