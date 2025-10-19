أشرف عيسى رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت للتحكيم الدولي

أعلن مركز كميت للتحكيم الدولي، عن اختيار المستشار أشرف عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى للمركز، في قرار يعكس مكانته البارزة في الساحة القضائية، وخبراته الواسعة في مجالات القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار استكمال الهيكل المؤسسي للمركز.

ويأتي استحداث هذا المنصب الجديد ضمن استراتيجية المركز لتطوير بنيته الإدارية وتعزيز فاعليته، حيث يختص المجلس التنفيذي الأعلى بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في فض وتسوية النزاعات، بما يرسّخ موقع المركز كواحد من أبرز مؤسسات التحكيم في المنطقة.

ويترأس مجلس أمناء المركز المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، فيما يرأس مجلس المؤسسين النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورجل الصناعة البارز ، كما يتولى المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس الهيئات القضائية الأسبق، رئاسة الهيئة الاستشارية العليا للمركز.

ويضم مركز "كميت" نخبة من كبار القضاة ورجال القانون والاقتصاد والثقافة والإعلام والرياضة والفن، في تكوين يعكس رؤية شاملة ومؤسسية متكاملة، تُمكّنه من التعامل مع مختلف أنواع النزاعات بأعلى درجات الحياد والمهنية.

ويُعد المستشار أشرف عيسى من أبرز القامات القضائية في مصر والعالم العربي. بدأ مسيرته بالنيابة العامة عام 1985، وتدرج في سلك القضاء حتى تولى رئاسة عدد من دوائر الجنايات، قبل أن يُعيّن رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، كما شغل سابقًا منصب المدعي العام الاشتراكي، ليؤكد حضوره في أرفع المناصب القضائية والرقابية في الدولة.

ولم تقتصر خبراته على القضاء الرسمي، بل امتدت إلى مجال التحكيم الدولي، حيث شارك في تسوية العديد من النزاعات التجارية والاستثمارية الكبرى لأكثر من عشرين عامًا، ما يجعله مؤهلًا بجدارة لقيادة المجلس التنفيذي الأعلى لمركز "كميت".

تأسس مركز "كميت" للتحكيم الدولي عام 2021 في إنجلترا وويلز، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، ثم تم تسجيله رسميًا في مصر وفقًا للقانون المصري. وقد تعاقب على رئاسة مجلس الأمناء عدد من القامات، من بينهم المغفور له الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند.

ويسعى المركز إلى ترسيخ مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال التحكيم والوساطة، من خلال تقديم بيئة قانونية متطورة، وخدمات فض منازعات تتسم بالكفاءة والشفافية والسرعة، اعتمادًا على الخبرة القضائية المصرية العريقة، والتكامل مع المعايير العالمية.

يُعد اختيار المستشار أشرف عيسى لرئاسة المجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت تتويجًا لمسيرته القضائية والمهنية الرفيعة، وخطوة استراتيجية نحو تطوير بنية المركز، وتعزيز موقعه التنافسي إقليميًا ودوليًا، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية حول العالم.