عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

لم يكن يعلم محمد ورحمة ، أنهما سيكونان عروسا الجنة بعد ساعات بسيطة من زواجهم، فقد انتهوا من تجهيز شقة الزوجية في حدائق العاصمة بمدينة بدر، وحددا موعد 17 أكتوبر للزواج بأحد قاعات الأفراح في منطقة مصر القديمة، إلا أن القدر كان في انتظارهم وماتا سويا بعد دخولهم شقة الزوجية بساعات قليلة.

تفاصيل مصرع عروسين حدائق العاصمة

محمد ورحمة عروسا حدائق العاصمة، خرجا من قاعة الزفاف في مصر القديمة بالقاهرة صوب شقتهما بعد انتهاء حفل الزفاف، وبالفعل تم توصيلهم للعقار رقم 75 وهناك تركهم الأهل وغادروا، إلا أن الأهل قاموا بالاتصال بهم في الصباح ولم يردوا وبسبب شكوكهم قاموا بالاتصال بالشرطة والإسعاف وتم التوجه لشقتهم.

بالانتقال والفحص تبين أن العروسين متوفين داخل حمام الشقة بسبب اسفكسيا الخنق بسبب غاز السخان، وتم نقل جثامينهم سويا إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي صرحت بالدفن عقب التأكد من أن الوفاة نتيجة الخنق بسبب الغاز، وتم إقامة سرادق العزاء للعروسين بعد ساعات قليلة من حفل زفافهم.

