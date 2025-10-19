مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة بقرية فاو بحرى فى قنا

لقى تلميذ مصرعه، أسفل عجلات سيارة، في قرية فاو بحري، التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ صدمته سيارة في قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن سيارة اصطدمت بالتلميذ، ونتج عنها مصرعه فى الحال، أثناء تواجده بمسقط رأسه فى قرية فاو بدشنا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.