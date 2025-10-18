أطباء قنا تعلن تشكيل هيئة مكتبها بعد اعتماد نتائج التجديد النصفي

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة قنا، عن تشكيل هيئة مكتبها للدورة الجديدة، بعد اعتماد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت في أجواء من الشفافية والنزاهة، في إطار استكمال المسيرة النقابية وتعزيز روح العمل الجماعي لخدمة أبناء المهنة.

وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالى: الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، الدكتور محمود عويس، الأمين العام، الدكتور محمود عبد المولي، أمين الصندوق، الدكتور أحمد محمد حسين، الأمين العام المساعد، الدكتور وليد أبو العباس، أمين الصندوق المساعد.

كما ضم مجلس النقابة كلاً من: الدكتور عمرو أحمد حامد، عضو مجلس النقابة، الدكتور أحمد رمضان، عضو مجلس النقابة، الدكتور عبد العزيز سيد، عضو مجلس النقابة.

وأكد الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، بأن التشكيل الجديد يأتى في مرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل دعم الأطباء والارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن النقابة ستظل بيتًا لكل الأطباء وصوتًا يعبر عنهم ويسعى لتحقيق مصالحهم المهنية والاجتماعية في إطار من الشفافية والتعاون لخدمة أبناء قنا.





يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة قنا، انعقدت منذ أيام وسط أجواء هادئة ومنظمة اتسمت بالشفافية والانضباط، وسط مشاركة ملحوظة من أعضاء النقابة الذين حرصوا على ممارسة حقهم النقابي في مناخ ديمقراطي راقٍ.

وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور محمود عويس، والدكتور عمرو حامد، بمقعدى فوق السن، والدكتور أحمد حسين، والدكتور وليد أبوالعباس، بمقعدى تحت السن، تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية.