قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا
مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟
3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء
ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي
نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| تشييع جثمان شهيد الشرطة بنقادة.. نائب المحافظ يتابع انتظام المواقف بعد تحريك الوقود

محطات الوقود
محطات الوقود
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث من أبرزها اعتماد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود بنسبة من 10لـ15%، ومديرية التموين تشن حملات لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والبوتاجاز، والآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بمركز نقادة، ونائب المحافظ يتابع انتظام المواقف ومحطات الوقود من مركز السيطرة.
 

بنسبة10لـ15%..قنا تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود
 

اعتمدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين.

وكلف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

 


 

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا


 

شيع آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا، جثمان الشهيد النقيب محمد محمود سعد، فى جنازة عسكرية مهيبة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، بعد استشهاده أثناء تأدية عمله بالقاهرة.

شارك في مراسم التشييع اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، وعمد ومشايخ القرى.
 

تموين قنا: حملات مستمرة لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والبوتاجاز
 

شنت مديرية التموين والتحارة الداخلية بقنا، حملات ميدانية  موسعة علي مستوي المحافظة، بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار  الجديدة للوقود وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب.

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى انتظام العمل بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز داخل نطاق محافظة قنا، مهيباً المواطنين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال.
 

قنا تعتمد تسعيرة اسطوانات البوتاجاز عقب تحريك أسعار المحروقات

اعتمدت محافظة قنا، التسعيرة الجديدة لاسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وأوضحت محافظة قنا، في بيان رسمي أنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام لتصبح ٢٢٥ جنيه داخل المستودع، و بمبلغ ٢٣٥ جنيه حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو جرام أصبح ٤٥٠ جنيه داخل المستودع، وبمبلغ ٤٧٠ جنيه حال توصيلها للمحال التجارية.

 

نائب محافظ قنا يتابع انتظام المواقف ومحطات الوقود من مركز السيطرة

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، من داخل مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير وانتظام العمل بمجمعات المواقف ومحطات الوقود ومخازن توزيع اسطوانات البوتاجاز، لضمان توافر الخدمات للمواطنين والتزامها بالأسعار المحددة.

جاءت المتابعة بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، حيث تم رصد حركة تداول المواد البترولية داخل محطات الوقود بمختلف المراكز، والتأكد من انتظام صرف حصص البوتاجاز دون معوقات، مع متابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية داخل مجمعات المواقف.
 

قنا محطات الوقود اسطوانات البوتاجاز تموين قنا مقابر قرية دنفيق أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

ترشيحاتنا

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد