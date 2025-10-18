أخبار قنا| تشييع جثمان شهيد الشرطة بنقادة.. نائب المحافظ يتابع انتظام المواقف بعد تحريك الوقود

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث من أبرزها اعتماد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود بنسبة من 10لـ15%، ومديرية التموين تشن حملات لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والبوتاجاز، والآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بمركز نقادة، ونائب المحافظ يتابع انتظام المواقف ومحطات الوقود من مركز السيطرة.



بنسبة10لـ15%..قنا تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود



اعتمدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين.

وكلف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.









الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا





شيع آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا، جثمان الشهيد النقيب محمد محمود سعد، فى جنازة عسكرية مهيبة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، بعد استشهاده أثناء تأدية عمله بالقاهرة.

شارك في مراسم التشييع اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، وعمد ومشايخ القرى.



تموين قنا: حملات مستمرة لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والبوتاجاز



شنت مديرية التموين والتحارة الداخلية بقنا، حملات ميدانية موسعة علي مستوي المحافظة، بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب.

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى انتظام العمل بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز داخل نطاق محافظة قنا، مهيباً المواطنين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال.



قنا تعتمد تسعيرة اسطوانات البوتاجاز عقب تحريك أسعار المحروقات

اعتمدت محافظة قنا، التسعيرة الجديدة لاسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وأوضحت محافظة قنا، في بيان رسمي أنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام لتصبح ٢٢٥ جنيه داخل المستودع، و بمبلغ ٢٣٥ جنيه حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو جرام أصبح ٤٥٠ جنيه داخل المستودع، وبمبلغ ٤٧٠ جنيه حال توصيلها للمحال التجارية.





نائب محافظ قنا يتابع انتظام المواقف ومحطات الوقود من مركز السيطرة

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، من داخل مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير وانتظام العمل بمجمعات المواقف ومحطات الوقود ومخازن توزيع اسطوانات البوتاجاز، لضمان توافر الخدمات للمواطنين والتزامها بالأسعار المحددة.

جاءت المتابعة بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، حيث تم رصد حركة تداول المواد البترولية داخل محطات الوقود بمختلف المراكز، والتأكد من انتظام صرف حصص البوتاجاز دون معوقات، مع متابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية داخل مجمعات المواقف.

